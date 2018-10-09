Межрегиональный фестиваль "Сияние Севера" стартовал в Коми

В мероприятии принимают участие молодежные и детские творческие коллективы, художники, мастера декоративно-прикладного искусства.



8-11 ноября столица Коми примет фестиваль "Сияние Севера", в котором будут представлять свои таланты дети и подростки от 7 до 17 лет. 4 дня они будут представлять свои номера, результаты творческой работы, а оценивать их будет жюри. Работы предстоит много, поэтому с отбором лучших каждый год возникают проблемы, поскольку талантов много, и призов на всех не хватает.



Фестиваль проводится ежегодно, и в этом году обещает собрать рекордное количество участников, став самым масштабным мероприятием на республиканском уровне и на российском Севере. На сегодня участие в фестивале подтвердили 600 человек, и запись участников еще не окончена.



Главной целью проекта является сохранение культурного наследия Севера, приобщение к духовным ценностям всех проживающих на нем народов, а также поддержка талантливой молодежи.



Учредитель фестиваля - Союз городов Заполярья, Крайнего Севера.