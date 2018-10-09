Межрегиональный фестиваль "Сияние Севера" стартовал в Коми
В мероприятии принимают участие молодежные и детские творческие коллективы, художники, мастера декоративно-прикладного искусства.
8-11 ноября столица Коми примет фестиваль "Сияние Севера", в котором будут представлять свои таланты дети и подростки от 7 до 17 лет. 4 дня они будут представлять свои номера, результаты творческой работы, а оценивать их будет жюри. Работы предстоит много, поэтому с отбором лучших каждый год возникают проблемы, поскольку талантов много, и призов на всех не хватает.
Фестиваль проводится ежегодно, и в этом году обещает собрать рекордное количество участников, став самым масштабным мероприятием на республиканском уровне и на российском Севере. На сегодня участие в фестивале подтвердили 600 человек, и запись участников еще не окончена.
Главной целью проекта является сохранение культурного наследия Севера, приобщение к духовным ценностям всех проживающих на нем народов, а также поддержка талантливой молодежи.
Учредитель фестиваля - Союз городов Заполярья, Крайнего Севера.
Рекомендуем по теме:
40 человек из НАО поехали на Международную выставкау "Сокровища Севера. Мастера и художники России 2018"
Международный фестиваль творчества людей старшего поколения "Нам года – не беда" пройдет в Мурманске
Представители НАО вернулись с наградами с Международной выставки "Сокровища Севера. Мастера и художники России"
Стратегию развития оленеводства разработали в НАО
В Мурманске завершился международный фестиваль "Гольфстрим"
Академия баскетбола открылась в Вологде
Выставочный центр "Норд Экспо" построили в Архангельске
Детско-юношеский фестиваль техтворчества "Через Арктику к звездам" проходит в Ненецком округе
Карельский гранит заинтересовал китайцев
Изменились условия охоты на рысь и лося в Коми