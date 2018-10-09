В Сыктывкаре соберутся отцы России

Республика Коми >> Общество >> 09.10.2018

Совет отцов Коми несколько лет работал как общественное движение, но в прошлом месяце оформился в НКО (некоммерческую организацию) и теперь называется Региональным общественным движением "Совет отцов Республики Коми".

Новый статус НКО решила закрепить созывом Совета 26 октября в  форме перового межрегионального форума "Ответственное отцовство". На него пригасили представителей республиканских Минтруда, Союза женщин,  коллег из Союзов отцов Татарстана и России. Ожидают приезд делегаций со всех районов и городов Коми.

Соучредитель Совета отцов Коми А. Грицюта рассказал, что тема отцовства мало упоминается в плане воспитания детей. Многие отцы являются активистами, приучают к этому детей. Только в Коми таких примеров масса, и такими примерами нужно делится. Объединить отцов, интересующихся правильным и всесторонним воспитанием детей, поделиться своим опытом, наладить связи с единомышленниками - это ключевые задачи предстоящего съезда. Форум обещает стать массовым, несмотря на то, что он первый. 





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