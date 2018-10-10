В Череповце отремонтируют 6 участков теплосети протяженностью 5 км

Гендиректор "Газпром теплоэнерго Вологда" О. Фомичев рассказал, что в 2019 г. планируется отремонтировать 5 км теплосети Череповца: на ул. Рыбинской (котельная "Южная"), район перекрестка Октябрьского проспекта и ул. Монтклер, 2 участка в Заягорбском и Индустриальном районах.



В Зашекснинском схема теплоснабжения не имеет закольцовки, а запорная арматура расположена в 500 м от котельной. Любая авария вынуждает полностью отключать район от теплоснабжения. Параллельная ветка к новым кварталам могла бы закольцевать систему, минимизируя последствия аварий. Стоит это дорого, поэтому сначала нужно исправить отрезки в районе пересечения Октябрьского и Монтклер.



В прошлом году в городе зафиксировано 420 технологических нарушений, а в этом уже 230.



В этом сезоне "Газпром" вел работы на 4 участках. Обновили сети на ул. Краснодонцев, Архангельской, Наберженой, проспекте Победы. Почти все работы уже завершены, проводится благоустройство территории. Отремонтировано 4 км теплосети за 236 млн руб. Окончательно работу завершат до конца октября.