В Череповце отремонтируют 6 участков теплосети протяженностью 5 км

Вологодская область >> Общество >> 10.10.2018

Гендиректор "Газпром теплоэнерго Вологда" О. Фомичев рассказал, что в 2019 г. планируется отремонтировать 5 км теплосети  Череповца: на ул. Рыбинской (котельная "Южная"), район перекрестка Октябрьского проспекта и ул. Монтклер, 2 участка в Заягорбском и Индустриальном районах.

В Зашекснинском схема теплоснабжения не имеет закольцовки, а запорная арматура расположена в 500 м от котельной. Любая авария вынуждает полностью отключать район от теплоснабжения. Параллельная ветка к новым кварталам могла бы закольцевать систему, минимизируя последствия аварий. Стоит это дорого, поэтому сначала нужно исправить отрезки в районе пересечения Октябрьского и Монтклер.

В прошлом году в городе зафиксировано 420 технологических нарушений, а в этом уже 230.

В этом сезоне "Газпром" вел работы на 4 участках. Обновили сети на ул. Краснодонцев, Архангельской, Наберженой, проспекте Победы. Почти все работы уже завершены, проводится благоустройство территории. Отремонтировано 4 км теплосети за 236 млн руб. Окончательно работу завершат до конца октября.





Рекомендуем по теме:

Вологодские депутаты одобрили передачу теплосетей "Газпром теплоэнерго Вологда"

В НАО готовятся к отопительному сезону

Теплоэнергетика в Череповце будет развиваться по двум направлениям

В Коми определили 11 самых опасных дорог республики

"Газпром" планирует направить на расширение газотранспортных мощностей Вологодской области 33 млрд руб.

«Газпром» построит теплообъекты в Ленинградской области


Выставочный центр "Норд Экспо" построили в Архангельске

Изменились условия охоты на рысь и лося в Коми

Выставка-ярмарка "Сделано в НАО" открылась в Нарьян-Маре

В Коми в 2018 г. выделят новые машины скорой помощи и школьные автобусы

Правительство потребовало от Карелии вернуть миллионы рублей

Арт-двор открыли в одном из дворов Череповца

Вышла в свет книга "История туризма Карелии"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета