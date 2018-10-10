В Вологодской области уклонистов от армии стало в 8 раз меньше

За 5 лет молодых людей, уклоняющихся от армии, стало меньше. Об этом рассказал военком Вологодской области А. Зотов.



Призывная комиссия на сегодняшний день не смогла оповестить 650 вологжан. В основном это люди, нарушающие закон по умыслу или идущие на хитрость. Например, молодой человек хочет сначала получить высшее или профобразование, снимает себя с воинского учета, а получив диплом не возвращается в свой муниципалитет. Из 650 уклонистов 120 человек сделали именно так, уехав в другие регионы страны на ПМЖ.



Но даже несмотря на это в регионе наблюдается тенденция к сокращению количества уклонистов. Во время весеннего призыва 780 призывников скрывались от службы армии. 130 человек разыскали. Всего уклонистов за 5 лет стал значительно меньше. Вместо 3,5 тыс. в 2013 г. их стало 650 в 2018 г.



Поиск уклонистов ведется круглогодично, благодаря помощи полицейских в том числе. 8 октября облвоенкомат заключил с УМВД России Вологодской области соглашение по поиску уклонистов. В рамках весеннего призыва к админответственности привлечено 250 человек.



