В Вологодской области уклонистов от армии стало в 8 раз меньше

Вологодская область >> Общество >> 10.10.2018

За 5 лет молодых людей, уклоняющихся от армии, стало меньше. Об этом рассказал  военком Вологодской области А. Зотов.

Призывная комиссия  на сегодняшний день не смогла оповестить 650 вологжан. В основном это люди, нарушающие закон по умыслу или идущие на хитрость. Например, молодой человек хочет сначала получить высшее или профобразование, снимает себя с воинского учета, а получив диплом не возвращается в свой муниципалитет. Из 650 уклонистов 120 человек сделали именно так, уехав в другие регионы страны на ПМЖ.

Но даже несмотря на это в регионе наблюдается тенденция к сокращению количества уклонистов. Во время весеннего призыва 780 призывников скрывались от службы армии. 130 человек  разыскали. Всего уклонистов за 5 лет стал значительно меньше. Вместо 3,5 тыс. в 2013 г. их стало 650 в 2018 г.

Поиск уклонистов ведется круглогодично, благодаря помощи полицейских в том числе. 8 октября облвоенкомат заключил с УМВД России Вологодской области соглашение по поиску уклонистов. В рамках весеннего призыва к админответственности привлечено 250 человек.

 





Рекомендуем по теме:

В Вологде стартовал областной этап "Недели в армии"

374 жителя Вологодской области ВИЧ-инфецированы

17 вологодских подростков приняли участие в проекте "Неделя в армии"

Снижение рождаемости зафиксировано в Мурманской области

30-летие Совета ветеранов "Северстали" отметили в Череповце

25 центров патриотического воспитания откроют в Архангельске


Выставочный центр "Норд Экспо" построили в Архангельске

Изменились условия охоты на рысь и лося в Коми

Выставка-ярмарка "Сделано в НАО" открылась в Нарьян-Маре

В Коми в 2018 г. выделят новые машины скорой помощи и школьные автобусы

Правительство потребовало от Карелии вернуть миллионы рублей

Арт-двор открыли в одном из дворов Череповца

Вышла в свет книга "История туризма Карелии"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета