Мурманские волонтеры приняли участие в учениях по очистке берегов от нефтепродуктов

20 мурманских волонтеров приняли участие в акции "За чистый берег". Они очищали берег от разлива нефтепродуктов.



Проверка навыков проводилась в рамках мероприятий, организовываемых на побережьях Баренцева, Берингова и Белого морей. Волонтеры педагогического колледжа Мурманска испытали в работе спецоборудование, наблюдали за профессиональными спасателями. Для очистки использовались обычные инструменты, которые не требуют специальных знаний для работы с ними, даже неподготовленные люди могут оказать весомую помощь во время разлива нефтепродуктов.



Очередная группа студентов прошла учения успешно, о чем сообщили во Всемирном фонде дикой природы. Условной ликвидацией разлива нефти нанимались сотрудники аварийно-спасательного формирования "ЭкоСервис", которые 2 раза в год проводят такие учения - весной и осенью. Это мероприятие стало 26 по счету.



За годы работы удалось подготовить 640 человек, 35 из которых могут заниматься спасением пернатых, попавших в пятна нефти. В основном на учения приходят студенты МАГУ, но в 2018 г. к программе присоединился Мурманский педагогический колледж.



