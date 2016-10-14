Мурманские волонтеры приняли участие в учениях по очистке берегов от нефтепродуктов

Мурманская область >> Общество >> 11.10.2018

20 мурманских волонтеров приняли участие в акции "За чистый берег". Они очищали берег от разлива нефтепродуктов.

Проверка навыков проводилась в рамках мероприятий, организовываемых на побережьях Баренцева, Берингова и Белого морей. Волонтеры педагогического колледжа Мурманска испытали в работе спецоборудование, наблюдали за профессиональными спасателями. Для очистки использовались обычные инструменты, которые не требуют специальных знаний для работы с ними, даже неподготовленные люди могут оказать весомую помощь во время разлива нефтепродуктов.

Очередная группа студентов прошла учения успешно, о чем сообщили во Всемирном фонде дикой природы. Условной ликвидацией разлива нефти нанимались сотрудники аварийно-спасательного формирования "ЭкоСервис", которые 2 раза в год проводят такие учения - весной и осенью. Это мероприятие стало 26 по счету.

За годы работы удалось подготовить 640 человек, 35 из которых могут заниматься спасением пернатых, попавших в пятна нефти. В основном на учения приходят студенты МАГУ, но в 2018 г. к программе присоединился Мурманский педагогический колледж.

 





Рекомендуем по теме:

Учения энергетиков начались в Карелии

Учения Росгвардии проводятся в Мурманске

Мурманские волонтеры спасают лес сбором макулатуры

Ненецкое отделение общественной организации Российский Красный Крест совместно с ГБУЗ "Ненецкая окружная больница" подписали Соглашение о взаимодействии

В НАО провели учения – спасли условно терпящий бедствие вертолет

На реке Ухте снова появляется пена и нефтяные пятна


Выставочный центр "Норд Экспо" построили в Архангельске

Изменились условия охоты на рысь и лося в Коми

Выставка-ярмарка "Сделано в НАО" открылась в Нарьян-Маре

В Коми в 2018 г. выделят новые машины скорой помощи и школьные автобусы

Правительство потребовало от Карелии вернуть миллионы рублей

Арт-двор открыли в одном из дворов Череповца

Вышла в свет книга "История туризма Карелии"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета