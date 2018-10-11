Научно-исследовательское судно "Иван Петров" вернулось с экспедиции в порт Архангельска

"Иван Петров" - научно-исследовательское судно, принадлежащее Северному УГМС. Вчера оно вернулось с экспедиции института "ВНИИОкеангеология". Экспедиция проходила на море Лаптевых по программе геологического картирования территории континентального шельфа России. Судно находилось в рейсе с 8 сентября. Экипаж выполнил рейсовое задание в полном объеме, а по некоторым пунктам переполнил.



Начальник экспедиции Е. Гусев сообщил, что работа выполнялась в Карском море, недалеко от острова Белый и в море Лаптевых, у самой бровки континентального шельфа. Работы включали сейсмоакустическое профилирование, сбор проб донных осадков для последующих исследования в лабораториях "ВНИИОкеангеология", МГУ, СПбГУ. По результатам будут составлены геокарты и схемы масштабов 1:1000000 и 1:2500000.



Рейсовое задание по сейсмоакустическим исследованиям 180 км и 13 станциям донного пробоотбора перевыполнено.



Пока судно "Иван Петров" будет находиться в архангельском порту, где пройдет техосмотр и устранение неполадок.