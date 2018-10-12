В Архангельске появится новая разметка «вафельница»

На перекрестке Обводного канала и ул. Урицкого на дорогу нанесут новый тип разметки, который в народе принято назвать "вафельница". Он состоит из квадратов желтого цвета, чем очень напоминает структур вафли.



Проект для столицы Поморья является первым подобным, поэтому привыкать к "вафельнице" придется всем участникам дорожного движения.



Вафельная разметка – сетка с диагональными желтыми линиями и четкими границами. Она обозначает участок, на который нельзя выезжать, если впереди затор. Дорожную разметку используют на перекрестках, не регулируемых светофорами и в местах частного возникновения пробок. За несоблюдение новшества ПДД грозит штраф 1 тыс. руб.



В Архангельске первым участком, куда нанесут разметку, станет пр. Обводный канал - ул. Урицкого, поскольку в городе это самый загруженный перекресток, особенно в часы пик. Пробки здесь давно никого не удивляют, а нерадивые водители, стараясь их избежать, еще больше запутывают дорожную ситуацию.



Автомобилистам стоит быть более внимательными.