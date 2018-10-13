В Усть-Куломском открылся первый автоклуб
Руководитель администрации Усть-Куломского района С. Рубан получил из рук министра культуры Коми С. Емельянов а символический ключ от нового авто. Торжественная презентация клуба состоялась вчера.
Автоклуб – многофункциональный мобильный культурный центр на спецтранспорте. Его фургон оснащен вмонтированной сценой, световым и звуковым оборудованием, беспроводными микрофонами и микшером, автономным источником электроэнергии.
Куплен автоклуб на средства федеральной программы "Культура России", и сертификат на приобретение руководителю Усть-Куломского района торжественно вручил Глава региона С. Гапликов на юбилейном фестивале современной песни коми "Василей".
Также Гпликов объявил старт Года культуры в Коми.
Ключевое направление работы автоклуба – проведение культурно-досуговых мероприятий на выезде в отдаленных деревнях, не имеющих своих стационарных клубов. Это первый передвижной очаг культуры в регионе. Он позволяет проводить фестивали, праздники, выступления, миги-спектакли и концерты, причем при любых погодных условиях.
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