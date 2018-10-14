Участник кастинга «Танцы» открывает в Мурманске академию танца

Мурманская область >> Общество >> 14.10.2018

Мурманчанин С. Аникиев на базе собственной школы танцев  решил открыть академию, в которой молодые люди и дети могут постигать искусство танца бесплатно. Кроме того, планируется создание стипендиальной программы, которая покажет, что танцы могут быть не просто хобби, а способом заработка. С ними можно связать жизнь и выбрать в качестве основной профессии.

Сергей признается, что идея социального проекта зароилась у него давно, но тогда он посчитал ее утопичной. Но позже пришло осознание, что это может быть не просто развлечение и передача опыта молодому поколении, а целый социальный проект. За прошлый год, пока он реализовывал себя, он видел сотни талантливых детей, и у многих не было возможности реализовать свой талант не только из-за отсутствия денег, а просто не было соответствующих школ, курсов. Кроме того, уроки могут быть очень дорогими, не каждому по карману, а получить возможность развиваться в танцах должны все.

Школа танцев С. Аникиева работает больше года, но ее будут расширять, а в качестве дисциплин добавятся хаус, хип-хоп, dancehall и vouge.

Аникиев также предложил в 2019 г. организовать первый  международный танцевальный фэст в Териберке.





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