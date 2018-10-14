В Архангельск придет "корабль-дракон" из Норвегии

Архангельская область >> Общество >> 14.10.2018

Столица Поморья ждет прихода драккара - корабля скандинавских мореходов. Это судно сделано в традициях кораблестроения и пройдет по маршруту викингов.

В Архангельск судно прибудет летом, а до этого побывает во многих местах Скандинавии. Помимо самого корабля, отважные потомки викингов будут знакомить со своими песнями и музыкой. Об этом рассказал представитель музея викингов с Лофотенских островов Т. Бе на российско-норвежском форуме в Архангельске.

Напомним, что Лофотенские острова находятся за Полярным кругом. В 80-ых там обнаружили следы стоянки викингов, а позже появился музей, где ставка сделана на экспериментальное изучение прошлого. Всего несколько лет назад норвежцы собрали драккар, повторяющий корабль викингов из музея Осло. Драккар (корабль-дракон) соревновался в маневренности и скорости с современными яхтами, в том числе в открытом море.

Перед исследователями стоит задача - пройти на судне через Баренцево море, и, обогнув с севера Норвегию, выйти в Белое море, добравшись до Архангельска.





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