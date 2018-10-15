В Петрозаводске продвигают программу "Безопасный Петрозаводск"
Власти столицы Карелии призывают горожан принимать активное участие в обсуждении проблем, связанных с безопасностью, о чем сообщил председатель Петросовета Г. Боднарчук.
Совместно с администрацией принято решение выделить финансирование программы "Безопасный Петрозаводск" из бюджета 2019 г. Но мало получить деньги, нужно их эффективно тратить. Жители Петрозаводска, общественные организации просят сообщить о необходимости принять определенные меры: установить камеру видеонаблюдения, светофор, вставить лампочку, улучшить освещение, засыпать яму на дороге. Горожане могут указывать депутатам, администрации города, чего и где не хватает, какие есть проблемы. Уже в ближайшее время начнется сбор предложений, создание группы в социальной сети, где люди смогут оставлять свои заявки. Также их можно отправлять в интерактивную общественную приемную на портале горсовета.
Власти Петрозаводска выражают надежду на активную позицию населения в формате общественных контролеров в интерактивен. Комплексно будет отрабатываться каждое направление.
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