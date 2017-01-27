Для обустройства места для работника с инвалидностью в НАО работодателю выделяют 90 тыс. руб.
На 67% увеличилось количество рабочих мест для жителей НАО с ограниченными возможностями здоровья. Информацию о 130 вакансиях работодатели предоставили в центр занятости еще в конце 2016 г. Такая активность обусловлена изменением окружного законодательства.
С июля 2016 г. квотировать рабочие места должны предприятия с численностью 50-100 человек. Их квота составляет 2% от среднесписочной численности сотрудников. Для крупных предприятий, с численностью работников от 100 человек, квота равна 3% от среднесписочного количества сотрудников.
Сейчас в Центре занятости НАО завялено 30 вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, а ищущих работу инвалидов со 2 и 3 группами инвалидности - 28 человек.
Директор Центра занятости О. Кузьмина отмечает, что главная проблема в трудоустройстве инвалидов – это обеспечить совпадение нескольких критериев – опыта работы, квалификации и ограничений трудоспособности. Многие хотят работать, но не имеют опыта, поэтому работу получить сложнее.
По результатам 2016 г. в Ненецком округе трудоустроили всего 12 безработных с ограниченными возможностями. Больше всего мест для инвалидов создается в Нарьян-Марском авиаотряде, СМТО, ПОК и ТС, Ненецкой окружной больнице, "Севержилкомсервисе".
Финансовая поддержка государства по организации специально оборудованных рабочих мест обеспечивается, а возмещение затрат работодатель получает из бюджета округа на оборудование нового, дооборудование имеющегося места. Это оценивается в 90 тыс. руб. Также компенсируется 11,25 тыс. руб. на выплату зарплаты (размер одного МРОТ, в РФ на день заключения договора, увеличенного в 2 раза коэффициента района).
На 2017 г. запланировано оснащение трех рабочих мест для людей с инвалидностью по госпрограмме содействия занятости населения НАО на 2016-2020 гг.
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