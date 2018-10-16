В геоинформационной системе НАО появились данные о туристических и особо охраняемых объектах
Электронная карта данным о пространстве округа доступна пользователям. Благодаря Ненецкому информационно-аналитическому центру в геоинформационной системе округа появились данные об особо охраняемых и туристических объектах региона.
На карте есть панорамные съемки монументов Нарьян-Мара, Богоявленского кафедрального собора, система предоставляет доступ к пространственным данным НАО, предлагаются виртуальные туры по Пустозерскому и Ненецкому краеведческому музеям.
Все пользователи могут получить необходимую информацию о местоположении объекта, ссылку на официальный сайт для более детального ознакомления.
ГИС НАО - целая информационная система, которая дается доступ к пространственным данным региона. Это программно-аппаратный комплекс на основе технологий ESRI. Подсистема территориального планирования, помимо этого программного комплекса, использует программы "Ростелекома" и "Панорамы". Разработана система "Ростелекомом" в рамках госконтракта с "Ненецким информационно-аналитическим центром".
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