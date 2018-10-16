Церемония "посажения на коня" прошла для юных казаков Архангельска

Церемония посаженое на коня и показательные выступления прошли в рамках празднования Покрова Пресвятой Богородицы, в который казаки традиционно отмечают собственный казачий праздник. Эта традиция зародилась в 1641 г., когда под Азовом были повержены турки.

Армия неприятеля осаждала крепость, находящуюся пот защитой казаков. По приданию, после продолжительной борьбы у крепости не было шанса выжить, и только снизошедший образ Пресвятой Богородицы придал казакам сил. Турецкое войско так и не смогло сломить сопротивление казаков и отступило.



С давних пор именно на Покров Пресвятой Богородицы собираются казаки в так называемый Войсковой круг. Они выбирают атаманов и принимают важные решения, посещают церковь. Представители Архангельского казачества во время праздника молились в храме святого о князя Александра Невского.



Также состоялась церемония приведения к присяге молодых казаков, а приказом Верховного атамана за достижения в службе отличившиеся представители казачества региона получили казачьи чины. Для детей провели церемония посаженая на коня - особый обряд, символизирующий принятие в общину детей.