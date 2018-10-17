Арт-объекта "Дерево желаний" переживает второй этап модернизации

На Онежской набережной Петрозаводска идут работы по благоустройству территории вокруг арт-объекта "Дерево желаний".



Рабочие делают подготовительные работы для мощения площадки и дорожек рядом с объектом. На прошлой неделе подрядчик оборудовал участок современной системой освещения.



Напомним, что концепция модернизации арт-объекта была разработана в 2016 г. шведским авторским дуэтом Аlte Schweden и петрозаводским дизайнером А. Ребровым. Модернизация скульптуры, которая была подарена шведским городом-побратимом Умео в 1996 г. (автор – скульптор К. Андерсон), - это главная цель мэрии города.



Первым этапом обновления скульптуры был монтаж подсветки. Его сделала специалисты МУППЭС еще в начале месяца. По замыслу обновленного дизайна, узконаправленный яркий свет должен придать особый колорит люминесцентным узорам. В кроне дерева планируют разместить разноцветные декоративные скворечники в цветах госфлагов Швеции и России, а саму скульптуру раскрасят узорами серебристой флуоресцентной краской.