Арт-объекта "Дерево желаний" переживает второй этап модернизации

Республика Карелия >> Общество >> 17.10.2018

На Онежской набережной Петрозаводска идут работы по благоустройству территории вокруг арт-объекта "Дерево желаний".

Рабочие делают подготовительные работы для мощения площадки и дорожек рядом с объектом. На прошлой неделе подрядчик оборудовал участок современной системой освещения.

Напомним, что концепция модернизации арт-объекта была разработана в 2016 г. шведским авторским дуэтом Аlte Schweden и петрозаводским дизайнером А. Ребровым.  Модернизация скульптуры, которая была подарена шведским городом-побратимом Умео в 1996 г. (автор – скульптор К. Андерсон), - это главная цель  мэрии города.

Первым этапом обновления скульптуры был монтаж подсветки. Его сделала специалисты МУППЭС еще в начале месяца. По замыслу обновленного дизайна, узконаправленный яркий свет должен придать особый колорит люминесцентным узорам. В кроне дерева планируют разместить разноцветные декоративные скворечники в цветах госфлагов Швеции и России, а саму скульптуру раскрасят узорами серебристой флуоресцентной краской.





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