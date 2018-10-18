В Мурманске открыли новую детскую площадку

Мурманская область >> Общество >> 18.10.2018

Главной особенностью нового участка является его многофункциональность, а это продиктовано сложным географическим положением района, который находится на возвышенности, с провалами и подъемами, в некоторых местах особенно крутыми.

Объект торжественно открыли на Северном проезде в присутствии властей города и юных жителей. Площадка находится на месте устаревшего комплекса. Сейчас здесь есть современное травмобезопасное покрытие. Две части комплекса рассчитаны на прием гостей разного возраста: игровая - для детей и спортивная - для подростков. На площадке есть турники, рукоходы, брусья, скамьи для пресса и гимнастические комплексы.

Для безопасности площадку отделили от проезжей части оградой, а  по периметру установлены освещение, подключенные к системе Каскад. Содержать площадку будет городской спортцентр Авангард, о чем сообщил его руководитель С. Негода.

Работа по реконструкции, строительству таких площадок будет продолжена. Сейчас в столице Заполярья 136 новых детских спортивных и игровых площадок.





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