В Легкоатлетическом манеже Мурманска состоялся праздник "Слушай сердцем"

Мурманская область >> Общество >> 18.10.2018

Организатором праздника добра и семьи стал Волонтерский отряд Мурманского морторгпорта при поддержке администрации.

Спортивный праздник был посвящен популяризации здорового образа жизни. Главная цель организаторов - привлечение внимания к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, и судьбе А. Драчука, страдающего с рождения недугами, которые лишили его возможности слышать. Мальчику нужна дорогостоящая операция.

Ведущим праздника выступил А. Моисеев и М. Жуланов (ТО Madrid). Программы была яркой и насыщенной событиями: мастер-классами цветочной сети "Флоранж", центра "Колыбель", выступлениями творческих коллективов (студии этнических барабанов Drum-tam-tam, ансамблей "Антураж" и "Русские потешки", хореографического ансамбля "Лада", молодежного объединения Gust life, аниматорской группы "АБВ".

Поддержать Арсения также пришли футбольные команды предприятий ММТП, РЖД, "Сбербанка", которые провели благотворительный турнир. Маленькие беговелисты из клуба "Северный ветерок" провели показательные выступления.

По итогам праздника собрано 100 тыс. руб.





Рекомендуем по теме:

В Архангельске прошел семейный праздник "Сказка приходит в твой дом"

Уникальное событие "Теплый лед"

Фестиваль "Хумахуш", посвященный 85-летию В. Мальми, пройдет в Петрозаводске

Благотворительная ярмарка "БлагоDAY" прошла в Архангельске

На "Кросс нации" в Сыктывкаре выдут 5 тыс. горожан

В Вологде состоялся праздник осени и цветов


Первый хирург-онколог приехал в Мурманскую область по программе "Арктический доктор"

Чемпионат по беговелоспорту прошел в столице Заполярья

В Мурманске активизировалось строительство детсадов

Обзор всех способов применения ромашки при молочнице

Обзор всех методов лечения паховой грыжи у мужчин

В Вологодской области решили развивать кинематограф

Москва и Архангельск будут сотрудничать в сфере образования
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета