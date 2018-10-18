В Легкоатлетическом манеже Мурманска состоялся праздник "Слушай сердцем"

Организатором праздника добра и семьи стал Волонтерский отряд Мурманского морторгпорта при поддержке администрации.



Спортивный праздник был посвящен популяризации здорового образа жизни. Главная цель организаторов - привлечение внимания к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, и судьбе А. Драчука, страдающего с рождения недугами, которые лишили его возможности слышать. Мальчику нужна дорогостоящая операция.



Ведущим праздника выступил А. Моисеев и М. Жуланов (ТО Madrid). Программы была яркой и насыщенной событиями: мастер-классами цветочной сети "Флоранж", центра "Колыбель", выступлениями творческих коллективов (студии этнических барабанов Drum-tam-tam, ансамблей "Антураж" и "Русские потешки", хореографического ансамбля "Лада", молодежного объединения Gust life, аниматорской группы "АБВ".



Поддержать Арсения также пришли футбольные команды предприятий ММТП, РЖД, "Сбербанка", которые провели благотворительный турнир. Маленькие беговелисты из клуба "Северный ветерок" провели показательные выступления.



По итогам праздника собрано 100 тыс. руб.