Мемориальную доску В. Тимофееву открыли в Мурманске

В столице Заполярья продолжается работа по увековечиванию памяти своих земляков, внесших вклад в развитие Мурманска. На днях на ул. Маклакова состоялось торжество по случаю открытия мемориальной доски поэту Виктору Тимофееву.



Автор барельефа памятного знака - мурманский скульптор А. Арсентьев. Идея создать образа литератора пришла к художнику еще несколько лет назад. Позже по инициативе гордепутатов, скульптуру отлили в бронзе и украсили мемориальную доску на стене информационного интеллект-центра филиала №25.



В филиале № 25 можно увидеть экспозицию, посвященную творчеству поэта, а позже здесь планируют открыть музей. Во многом этому способствует супруга поэта.



Имя В. Тимофеева связано с Мурманском. Это выдающийся поэт, включенный в Союз писателей, Союза журналистов, заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Мурманска. Также Тимофеев патриот города, а с его именем связаны многие даты в истории. О Мурманске поэт написал много стихотворений, а помимо творческой деятельности был видным общественником.