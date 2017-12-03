Мемориальную доску В. Тимофееву открыли в Мурманске

Мурманская область >> Общество >> 18.10.2018

В столице Заполярья продолжается работа по увековечиванию памяти своих земляков, внесших вклад в развитие Мурманска. На днях на ул. Маклакова состоялось торжество по случаю открытия мемориальной доски поэту Виктору Тимофееву.

Автор барельефа памятного знака - мурманский скульптор А. Арсентьев. Идея создать образа литератора пришла к художнику еще несколько лет назад. Позже по инициативе гордепутатов, скульптуру отлили в бронзе и украсили мемориальную доску на стене информационного интеллект-центра филиала №25.

В филиале № 25  можно увидеть экспозицию, посвященную творчеству поэта, а позже здесь планируют открыть музей. Во многом этому способствует супруга поэта. 

Имя В. Тимофеева связано с Мурманском. Это выдающийся поэт, включенный в Союз писателей, Союза журналистов, заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Мурманска. Также Тимофеев патриот города, а с его именем связаны многие даты в истории. О Мурманске поэт написал много стихотворений, а помимо творческой деятельности был видным общественником.





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