В Ухте был запущен пилот проекта внедрения автоматизированной системы оплаты проезда

Пассажиры автобуса №12 теперь могут купить билет в одно касание. В транспорт закрепили терминалы, и с помощью электронных транспортных карт и бесконтактных банковских можно быстро опалить проезд.



Деньгами билет также оплатить можно, как и гаджетом – например, мобильным телефоном или наручными часами.



Гендиректор "Ухтинское автотранспортное предприятие" И. Собко лично продемонстрировал новинку. Он рассказал, что в Ухте начнет работать Единая транспортная карта, которую можно купить на автовокзале за 100 руб. Транспортная карта прикладывается к устройству, а после сигнала терминал выдает кассовый чек на 17 руб. Пополнить карту можно в терминалах "Сбербанка" и с помощью Сбербанк-онлайн. Для детей эта карта будет особенно удобна, поскольку им не придется брать с собой деньги, которые всегда есть вероятность пытаясь, а родители в мобильном приложении смогут отслеживать пользование картой и баланс.



Проект по оснащению городского транспорта терминалами запущен в Коми в начале года. Ухта стала третьим городом после Воркуты и Сыктывкара, где пассажир может оплатить услуги перевозчика без наличных средств.