1 октября органы ЗАГС Коми перешли на новую информсистему "Единый госреестр записей актов гражданского состояния"

Новая система – это "облачное" решение, работающее в едином центре обработки информации ФНС, она заменяет существовавшие разрозненные системы органов загса всех регионов страны. Это база данных, содержащая актовые записи, зарегистрированные по России с января 1926 г.



Для выполнения полномочий в госрегистрации актов гражданского состояния, Минюст совместно с правительством Коми, ФНС укомплектовал органы ЗАГС необходимой спецтехникой, и все территориальные отделы уже подключены к единой системе передачи данных.



"ЕГР ЗАГС" введена в промэксплуатацию. Она работает в отделах ЗАГС Минюста республики, в органах местного самоуправления, уполномоченных на госрегистрацию актов гражданского состояния.



Но есть ряд сложностей - технические проблемы, скрытые ошибки программирования. Специалистам приходится приобретать необходимые навыки для работы с новым программным комплексом, что требует времени. Переходный период сопряжен с возникновением недочетов в работе, поломками, поэтому население просят отнести с пониманием.

