Только к концу 2020 г. Коми определиться со своими границами

Республика Коми >> Общество >> 19.10.2018

Границы Коми со Свердловской областью, ХМАО, Пермским краем прописаны в едином госреестре. Оставшиеся участки с соседствующими субъектами уточнят только к 2020 г. Об этом шла на совещании в Госсовете Коми по программе управления госимуществом.

В текущем году успешно идет работа по определению границ с  Архангельской и Кировской областями. Проблема возникли с ЯНАО, поскольку здесь границу не удается согласовать с соседним округом. В 2011 г. ЯНАО внес в ЕГРН данные о границе с грубым нарушением, после этого в картографическом описании окружного правительства указали неправильные координаты, а по факту в этих координатах граница не проходит.

Дваа раза было проведено селекторное совещание с ЯНАО, но к общему знаменателю стороны не пришли, и есть вероятность, что граница Коми с Ханты-Мансийским автономным округом так и не будет определена в этом году.

Решить проблему запланировано в следующем году, когда предстоит определиться с границами НАО. В полном объеме работа будет завершенная к 2020 г.





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