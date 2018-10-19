Только к концу 2020 г. Коми определиться со своими границами

Границы Коми со Свердловской областью, ХМАО, Пермским краем прописаны в едином госреестре. Оставшиеся участки с соседствующими субъектами уточнят только к 2020 г. Об этом шла на совещании в Госсовете Коми по программе управления госимуществом.



В текущем году успешно идет работа по определению границ с Архангельской и Кировской областями. Проблема возникли с ЯНАО, поскольку здесь границу не удается согласовать с соседним округом. В 2011 г. ЯНАО внес в ЕГРН данные о границе с грубым нарушением, после этого в картографическом описании окружного правительства указали неправильные координаты, а по факту в этих координатах граница не проходит.



Дваа раза было проведено селекторное совещание с ЯНАО, но к общему знаменателю стороны не пришли, и есть вероятность, что граница Коми с Ханты-Мансийским автономным округом так и не будет определена в этом году.



Решить проблему запланировано в следующем году, когда предстоит определиться с границами НАО. В полном объеме работа будет завершенная к 2020 г.