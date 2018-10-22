Парк "Зарусье" открыли в Архангельске
Он построен по программе "Формирование комфортной городской среды".
Градоначальник И. Годзиш принял участие торжественном открытии парка. Он поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании, по которому именно эта территория вошла в программу. В рамках контракта потрачено 39 млн руб. Обустроено асфальтобетонное покрытие дорожек, тротуаров, благоустроены места для парковки, велодорожки, установлены светильники, проведена разбивка газонов и высадка кустарника и деревьев.
В парке созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, а для колясочников рядом с тротуарной плиткой положили асфальт спецфракции для удобной езды на колясках.
"Зарусье" – название, также выбранное горожанами в рамках интернет-голосования. Оно отражает историческую память, так как большинство северян помнят время постройки здешнего кинотеатра "Русь". Нынешнее название выглядит логично и применительно к современной тенденции топонимики.
Почетные гости церемонии открытия посадили голубе ели.
Для местных жителей открыли несколько интерактивных площадок, а в качестве музыкального порождения выступили лучшие творческие коллективы, вокальные студии "Риальто" и "Консонанс".
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