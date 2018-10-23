Дополнительные поезда соединят Санкт-Петербурга, Череповец и Вологду

Северная железная дорога решила дополнительно открыть новые рейсы на новогодние праздники в сторону Вологды.



Попасть из Петербурга в Вологду, Череповец, куда именно в это время стараются поехать на каникулы, теперь будет проще. Это направление востребовано у туристов, причем не только у российских, поэтому отправиться на север хотят многие, но делать это на автобусах опасаются.



31 декабря из Северной столицы в Череповец отправится поезд в 11:15, чтобы прибыть в город металлургов в 19:40 и дать возможность приезжим подготовиться и встретить Новый год (поезд №230).



4, 6, 8 января поезд в 12:40 поезд №263 будет отъезжать из Вологды в Санкт-Петербург, а из Череповца - в 15:10. Обратно состав отправится 3, 7 и 9 января.



Также 30 декабря до Череповца и Петербурга можно добраться на поезде Санкт-Петербург - Киров. Обратно он поедете 1 января.



Во время зимних каникул и предновогодние дни через Череповец в Петербург также пойдут дополнительные поезда из Екатеринбурга, Кирова, Ижевска, Челябинска.