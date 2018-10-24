В Кандалакше начался снос гарнизонного Дома офицеров

Мурманская область >> Общество >> 24.10.2018

Здания Дома офицеров по ул. Советская 28 будет сноситься три дня, 23 - 25 октября, а связи с чем ограничен доступ к месту проведения работ и прилегающих домам.

Дом офицеров сносят путем взрывных работ, поэтому жителей близлежащих домов просят закрывать окна и следить за домашними животными, которые могут напугаться громких звуков. Сносят дом в 3 этапа инженерные подразделения Северного флота.

Местных жителей возмущает решение властей города снести здание, которое они не считают историческим. По мнению населения, крепкое здание вполне можно было бы отреставрировать, особенно если участь что в городе мало исторических домов. На снос тратятся большие деньги, которые могли бы пустить на ремонт, и наверняка в городе нашлись бы предприниматели, желающие помочь.

Так считает местное население, которое также возмущено тем, что власти не спрашивали мнения людей и не делились планами для чего сносится здание, и что планирую построить на его руинах. Торговые центры и офисные здания люди построить не дадут.





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