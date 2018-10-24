Карелия готовится к празднованию 100-летия

Республика Карелия >> Общество >> 24.10.2018

Замсекретаря Совбеза РФ Р. Нургалиев приехал в Карелию с рабочим визитом в рамках работы госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики.

Сегодня он побывает на запуске лесозавода в Костомукше. Предприятие будет глубоко перерабатывать древесину - выпускать клееный брус для домокомплектов. Проект реализуется НПО "ФинТек". На севере Карелии будут работать свои точки экономроста, создано 100 рабочих мест, увеличатся налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. В пгт. Пяозерский будет работать котельная на отходах леспроизводства. Стабильная работа этого предприятия позволит обеспечивать бесперебойным теплоснабжением весь населенный пункт.

Р. Нургалиев примет участие в открытии воинского мемориала на станции железной дороги Раменцы в Сегежском районе. Здесь находится братская могила погибших во время Великой Отечественной войны солдат. Она стоит на госучете, как объект культурного наследия республиканского значения. Подзахоронения здесь проводились и в послевоенные годы – здесь похоронены солдаты, ранее погребенные в окрестностях Раменец. Этот мемориальный комплекс полностью восстановят по инициативе госкомиссии по подготовке к 100-летию РК.





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