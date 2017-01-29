Уникальный пограничный корабль "Полярная звезда" прибыл в Мурманск

Мурманская область >> Общество >> 29.01.2017

В Мурманск прибыл сторожевой пограничный корабль "Полярная звезда", способный патрулировать дальние океанские и морские зоны, противодействовать угрозе терроризма на моробъектах экономической деятельности, принимать участие в аварийных и спасательных операциях. Корабль не имеет аналогов в мире.

Экипаж" Полярной звезды" провел плановые корабельные боевые учения и тренировки, поэтому в тяжелых штормовых условиях Атлантики экипаж сможет справиться с любыми сложностями. Все системы корабля прошли проверку на прочность и показали свою практичность.

"Полярная звезда" прибыла в Мурманск из Санкт-Петербурга, хотя была собрана по проекту ЦМКБ "Алмаз" в Зеленодольске. При создании использовались современные достижения российской науки и техники. Своей уникальностью корабль обязан именно отечественным разработчикам, которые трудились над проектом несколько лет.

Сторожевик имеет дальность плавания до 12 тыс. морских миль, возможность преодолевать ледяные торосы до 80 см и обладает неограниченной мореходностью. Уникальные характеристики корабля позволяют ему повысить эффективность выполнения поставленных задач пограндеятельности. На борту есть вертолетная площадка, крупнокалиберные пулеметы, новейшее оборудование навигации, ангар для базирования многоцелевого палубного вертолета и суперсовременное оборудование.

Для Западной Арктики "Полярная звезда" станет незаменимой, потому что способна справится с задачами, которые не по силам выполнить другим кораблям. Местом дислокации корабля станет мурманский порт. Когда экипаж приступит к работе, не сообщается, но фактически он готов притупить к выполнению обязанностей уже сейчас, осталось решить бумажные вопросы, оформить документацию.





Рекомендуем по теме:

Североморские школьники побывали в управлении аварийно-спасательных и поисковых работ Северного флота

ЮАР и Мурманск налаживают отношения

Молодежь Петрозаводска пообщалась с экспертами по вопросам профилактики терроризма и экстремизма

В Сортавала проходят съемки кинофильма о первооткрывателях севера "Созвездие Марии"

Мурманск громко отметил вековой юбилей

К вековому юбилею Мурманска открыли новое здание морвокзала


Увеличение пенсионного возраста приведет к оттоку госслужащих

В Нарьян-Маре ДК "Арктика" организовал встречу Нового Года для пенсионеров

В Архангельской области может появиться новый заказник

Новый новогодний персонах появился в Карелии

В Вологде состоялся фестиваль актуальной поэзии

В Воркуте устраняют последствия коммунальной аварии

Эпидемический порог в НАО превышен на 77,6%

Фестиваль укротителей огня состоялся в Вологде

И. Шпектор заявил, что на Арктическом форуме В. Путина будут показывать за деньги

К решению социальных программ в Мурманской области планируют привлекать некоммерческие оргнизации
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета