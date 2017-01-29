Уникальный пограничный корабль "Полярная звезда" прибыл в Мурманск
В Мурманск прибыл сторожевой пограничный корабль "Полярная звезда", способный патрулировать дальние океанские и морские зоны, противодействовать угрозе терроризма на моробъектах экономической деятельности, принимать участие в аварийных и спасательных операциях. Корабль не имеет аналогов в мире.
Экипаж" Полярной звезды" провел плановые корабельные боевые учения и тренировки, поэтому в тяжелых штормовых условиях Атлантики экипаж сможет справиться с любыми сложностями. Все системы корабля прошли проверку на прочность и показали свою практичность.
"Полярная звезда" прибыла в Мурманск из Санкт-Петербурга, хотя была собрана по проекту ЦМКБ "Алмаз" в Зеленодольске. При создании использовались современные достижения российской науки и техники. Своей уникальностью корабль обязан именно отечественным разработчикам, которые трудились над проектом несколько лет.
Сторожевик имеет дальность плавания до 12 тыс. морских миль, возможность преодолевать ледяные торосы до 80 см и обладает неограниченной мореходностью. Уникальные характеристики корабля позволяют ему повысить эффективность выполнения поставленных задач пограндеятельности. На борту есть вертолетная площадка, крупнокалиберные пулеметы, новейшее оборудование навигации, ангар для базирования многоцелевого палубного вертолета и суперсовременное оборудование.
Для Западной Арктики "Полярная звезда" станет незаменимой, потому что способна справится с задачами, которые не по силам выполнить другим кораблям. Местом дислокации корабля станет мурманский порт. Когда экипаж приступит к работе, не сообщается, но фактически он готов притупить к выполнению обязанностей уже сейчас, осталось решить бумажные вопросы, оформить документацию.
Рекомендуем по теме:
Североморские школьники побывали в управлении аварийно-спасательных и поисковых работ Северного флота
Увеличение пенсионного возраста приведет к оттоку госслужащих
В Нарьян-Маре ДК "Арктика" организовал встречу Нового Года для пенсионеров
В Архангельской области может появиться новый заказник
Новый новогодний персонах появился в Карелии
В Вологде состоялся фестиваль актуальной поэзии
В Воркуте устраняют последствия коммунальной аварии
Эпидемический порог в НАО превышен на 77,6%
Фестиваль укротителей огня состоялся в Вологде
И. Шпектор заявил, что на Арктическом форуме В. Путина будут показывать за деньги
К решению социальных программ в Мурманской области планируют привлекать некоммерческие оргнизации