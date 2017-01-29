Уникальный пограничный корабль "Полярная звезда" прибыл в Мурманск

В Мурманск прибыл сторожевой пограничный корабль "Полярная звезда", способный патрулировать дальние океанские и морские зоны, противодействовать угрозе терроризма на моробъектах экономической деятельности, принимать участие в аварийных и спасательных операциях. Корабль не имеет аналогов в мире.



Экипаж" Полярной звезды" провел плановые корабельные боевые учения и тренировки, поэтому в тяжелых штормовых условиях Атлантики экипаж сможет справиться с любыми сложностями. Все системы корабля прошли проверку на прочность и показали свою практичность.



"Полярная звезда" прибыла в Мурманск из Санкт-Петербурга, хотя была собрана по проекту ЦМКБ "Алмаз" в Зеленодольске. При создании использовались современные достижения российской науки и техники. Своей уникальностью корабль обязан именно отечественным разработчикам, которые трудились над проектом несколько лет.



Сторожевик имеет дальность плавания до 12 тыс. морских миль, возможность преодолевать ледяные торосы до 80 см и обладает неограниченной мореходностью. Уникальные характеристики корабля позволяют ему повысить эффективность выполнения поставленных задач пограндеятельности. На борту есть вертолетная площадка, крупнокалиберные пулеметы, новейшее оборудование навигации, ангар для базирования многоцелевого палубного вертолета и суперсовременное оборудование.



Для Западной Арктики "Полярная звезда" станет незаменимой, потому что способна справится с задачами, которые не по силам выполнить другим кораблям. Местом дислокации корабля станет мурманский порт. Когда экипаж приступит к работе, не сообщается, но фактически он готов притупить к выполнению обязанностей уже сейчас, осталось решить бумажные вопросы, оформить документацию.



