Проект ТОС "Сахалин" из Нарьян-Мара стал одним из лучших в России

Подведен итог национального конкурса практик ТОС (территориального общественного самоуправления), проводящийся Всероссийским советом местного самоуправления.



Финалистом стал Сахалин из Нарьян-Мара с проектом "Связь поколений". Инициатива направлена на заботу о пожилых людях, объединение жителей разных возрастов. 25% проживающих в микрорайоне жителей, - это пенсионеры. Это обстоятельство побудило к созданию для них досугового центра. В небольшом здании - клубе микрорайона, активисты организовали тренажерный зал, библиотеку. Деятельность ТОС развивается по ряду направлений: работа с детьми, пожилыми людьми, благоустройство и культурно-досуговые мероприятия. Организация проводит благотворительные акции, кружки для детей, организует выездные мероприятия, конкурсы по благоустройству.



Всего на нацконкурс лучших практик ТОС поступило 286 заявок 50 субъектов РФ. В финал попали лишь 27 проектов. Оценку им давала конкурсная комиссия из представителей Совета Федерации, Минстроя РФ, Всероссийского Совета местного самоуправления.



Лучшие муниципальные практики будут изучаться профильными ведомствами для тиражирования в российских регионах. Представителей Нарьян-Мара пригласили на VI Съезд Всероссийского Совета местного самоуправления 6 декабря, где и пройдет награждение победителей и финалистов конкурса.