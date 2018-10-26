В НАО решили изменить условия усыновления

У усыновителей, согласно новому законопроекту, принятому в первом чтении, появится возможность тратить деньги на покупку товаров длительного пользования, ремонт жилья и компенсацию стоимости санаторно-курортного лечения и проезда к месту оздоровления по территории России.



Проектом закона также вносится допоснование прекращения выплаты денежных пособий – размещение усыновленного ребенка в учреждение для детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, на полное гособеспечение.



Рабочая редакция закона предусматривает поддержку в виде единовременного пособия, которое выплачивают в течение одного и второго года по 156 тыс. руб., третьего - 208 тыс. руб. (с учетом индексации). Эта выплата носит целевой характер, а деньги можно расходовать только на улучшение жилищных условий ребенка, получение им образования, на оздоровление, получение высокотехнологичной медпомощи.



Поправки в закон и соответствующие изменения приняты по предложению семей, усыновивших детей. Законопроект в данный момент внесен в Собрание депутатов от лица губернатором НАО А. Цыбульского.