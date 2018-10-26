Журналисты НАО участвуют в Форуме средств массовой информации Северо-Запада

25-26 октября в Санкт-Петербурге проходит XVI Форум СМИ Северо-Запада. Его организаторы - Ассоциация средств массовой информации Северо-Запада, Аппарат полномочного представителя Президента в СЗФО. В мероприятиях форума принимают участие около 300 руководители СМИ, журналисты, представители общественных организаций и профильных органов власти.



От Ненецкого округа на форум поехали журналисты телеканала "Север", газеты "Заполярный вестник". Вчера они приняли участие в дискуссионном клубе "Защита прав журналистов и профессиональная журналистская этика". Модераторами выступили председатель международной ассоциации новостных омбудсменов и представитель газеты Политикен (Дания) Бьерн Шиллинг, председатель Союза журналистов РФ В. Соловьев. В конце дня состоялось награждение победителей конкурса журналистов "СеЗаМ – 2018".



Представители НАО активно принимают участие в профильных площадках форума, посвященных развитию печатных и электронных СМИ, подготовке кадров для сферы медиа и международному сотрудничеству.