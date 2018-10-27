День призывника отметили в Мурманске

Мурманская область >> Общество >> 27.10.2018

В Мурманске на территории подшефных городу воинских частей состоялся праздник молодежи - День призывника. В нем приняли участие 500 ребят из гимназий и школ, ученики 9 - 11 классов, которым пора задумать о будущем. 

Многие присутствующие планируют связать свою жизнь с военными профессиями – стать курсантами военных училищ. Они готовы к службе, но им немного страшно, поскольку они не знают, что их там ждет, и чем учеба в военном вузе отличается от гражданского. На этот вопрос, и на многие другие, должен был ответить День призывника.

Праздник начался  с показательных выступлений бойцов морской пехоты, дегустации солдатской каши и экскурсии. Ребята общались с военнослужащими, знакомились с их бытом, рассматривали образцы оружия, военной техники. Юноши увидели армейскую жизнь изнутри. Ребятам дали понять, что если в армии служат, значит это возможно, и это не страшно, а почетно. Только благодаря им мурманчане живут в мирном городе, мирной стране. Молодому поколению нужно взять эстафету, продолжить традиции, а в дальнейшем передать ее своим будущим детям и внукам.





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