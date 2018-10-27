М. Ковтун встретилась в представителями ОНФ

Мурманская область >> Общество >> 27.10.2018

Губернатор Мурманской области М. Ковтун провела рабочую встречу с активистами отделения Общероссийского народного фронта.

В ОНФ появляются новые молодые кадры, которые взяли на себя рейды по детским площадкам, контроль за их безопасностью. Координатор молодежного актива ОНФ С. Рудакова подчеркнула, что эта работа дает плоды – критика ОНФ повлияла на приоритеты работы органов местного самоуправления, многие площадки уже начали модернизировать.

М. Ковтун поблагодарила всех за возможность встретиться и обсудить важные для Народного фронта и власти региона вопросы.

Член Совета Федерации Т. Кусайко поблагодарила М. Ковтун за внимание к работе фронтовиков, рассказала, что формат  движения меняется. Теперь в его основе 12 ключевых направлений, указанных в указе президента России "О национальных целях, стратегических задачах развития РФ до 2024 г.".

На встрече стороны обсудили уборку мусора вдоль дорог, контроль качества программы формирования комфортной городской среды и поручений В. Путина по организации работы ФАП.





Рекомендуем по теме:

Мурманская область и Исландия будут подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Мурманской области М. Ковтун объехала школы, поликлиники детсады Североморска

М. Ковтун побывала с рабочим визитом в Териберке

М. Ковтун не уйдет в отставку

Программу "Арктический доктор" одобрил В. Путин

В Мурманске активизировалось строительство детсадов


Архангельская группа "Неизвестный композитор" стала номинантом премии Russian World Music Awards.

Фестиваль "Маргарет фест" завершился в Архангельске

В Мурманской области продолжается проект "Дни муниципальных образований"

Открытие архангельского парка "Зарусье" задерживается

В Вологду доставят ковчег с мощами Николая Чудотворца

Совет по МСП Северодвинска предлагает отказаться от льгот для инвалидов и пенсионеров на налоги на землю и имущество

Мусорные баталии Архангельска вышли на уровень Госдумы?
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета