М. Ковтун встретилась в представителями ОНФ
Губернатор Мурманской области М. Ковтун провела рабочую встречу с активистами отделения Общероссийского народного фронта.
В ОНФ появляются новые молодые кадры, которые взяли на себя рейды по детским площадкам, контроль за их безопасностью. Координатор молодежного актива ОНФ С. Рудакова подчеркнула, что эта работа дает плоды – критика ОНФ повлияла на приоритеты работы органов местного самоуправления, многие площадки уже начали модернизировать.
М. Ковтун поблагодарила всех за возможность встретиться и обсудить важные для Народного фронта и власти региона вопросы.
Член Совета Федерации Т. Кусайко поблагодарила М. Ковтун за внимание к работе фронтовиков, рассказала, что формат движения меняется. Теперь в его основе 12 ключевых направлений, указанных в указе президента России "О национальных целях, стратегических задачах развития РФ до 2024 г.".
На встрече стороны обсудили уборку мусора вдоль дорог, контроль качества программы формирования комфортной городской среды и поручений В. Путина по организации работы ФАП.
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