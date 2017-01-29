В Череповце женщин учили правилам самообороны

Республика Карелия >> Общество >> 29.01.2017

В череповецкой школе русского рукопашного боя "Русь" состоялся бесплатный мастер-класс для женщин. Их учили самообороне.

В уроках самообороны заинтересованы молодые девушки, которые считают, что должны постоять за себя. Им часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда помочь себе можно только своими силами.

Инструкторы в начале занятий продемонстрировали, как уходить от прямых ударов и захватов, укорачиваться от нападающего с ножом и самому неожиданно наносить удары. В большинстве случаев нападающие не ожидают сопротивления, поэтому самозащита может стать успешным уходом из критического положения. Для самообороны можно использовать не только свои руки и ноги, но и подручные средства: связки ключей, телефоны и даже обычные шариковые ручки.

Инструктор школы рукопашного боя Э. Абраменко поясняет, что если женщина не может постоять за себя, она никогда не сможет дать отпор. В систему русского рукопашного боя входит работа на рефлексах. Если знания и навыки обороны есть, то они используются в критических ситуациях на уровне рефлекса, поэтому их нельзя забыть. Здесь нет правил, а есть распространенные методы отпора.

Освоить их не так сложно, поэтому даже новичок в состоянии их повторить и запомнить. Рукопашный бой – это не только определенные навыки. Они дают девушке возможность стать более уверенной в себе. В экстремальной ситуации такая девушка не растеряется и не впадет в ступор. Она может помочь и себе или человеку, который нуждается в помощи. Кроме того, она всегда может правильно оценить степень опасности, например, при входе в лифт с незнакомым человеком, который может нести потенциальна угрозу. В этой ситуации можно обезопасить себя одной связкой ключей.

Специалисты считают, что приемы самообороны могут освоить женщины с минимальными навыками, и физическая подготовка здесь не имеет значения.





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