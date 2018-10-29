В Сегеже уже год не могут найти пристанище жители аварийного жилья

Республика Карелия >> Общество >> 29.10.2018

Выполнение программы  расселения аварийного жилья на особом контроле А. Парфенчикова, но инспекция построенного, но так не заселенного дома на ул. 8 Марта в Сегеже так и не констатировала его пригодность для жилья.

По действующей программе расселения из аварийного жилья в Сегежском районе нужно переселить 46 человек 5 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 2012 г. Переехать эти люди должны в 21-квартирный дом на ул. 8 Марта. Но, несмотря на то, что дом введи в эксплуатацию год назад, он до сих пор не заселен. Из-за нарушений местные власти не приняли здание на баланс. Сейчас замечания частично устранены, но устранить оставшиеся можно только путем принятия квартир в муниципальную собственность.

Глава Карелии потребовал, чтобы до конца года люди получили положенные им квартиры. Документ о передаче жилого дома в собственность муниципалитета подписан в ходе совещания, а на этой неделе власти города поставят его на учет в Росреестр. Далее проведут тендер на управление домом.

Всего в республике в рамках программы переселения до 2004 г. квартиры должны получить 2450 человек.





Рекомендуем по теме:

Дольщики "Монолитстроя" снова остались без жилья

3 недостроенных дома перейдут безвозмездно на баланс Архангельска

Аферисты вводят в заблуждение жителей аварийных домов Верхней Максаковки

Архангельск просит помощи у правительства РФ для помощи в расселении из аварийного жилья

Проблему расселения из аварийного жилья в Коми не решат даже к 2021 г.

Администрация Усинска разыграла контракт на строительство водовода в Усть-Уса


В Вологду доставят ковчег с мощами Николая Чудотворца

Совет по МСП Северодвинска предлагает отказаться от льгот для инвалидов и пенсионеров на налоги на землю и имущество

Мусорные баталии Архангельска вышли на уровень Госдумы?

В двух колах Петрозаводска введен карантин по менингиту

А. Цыбульский вступил в должность главы НАО

Этап международного конкурса Фаберже могут провести в Петрозаводске

81-й сезон Поморской филармонии начался с сюрпризов
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета