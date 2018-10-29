В Сегеже уже год не могут найти пристанище жители аварийного жилья
Выполнение программы расселения аварийного жилья на особом контроле А. Парфенчикова, но инспекция построенного, но так не заселенного дома на ул. 8 Марта в Сегеже так и не констатировала его пригодность для жилья.
По действующей программе расселения из аварийного жилья в Сегежском районе нужно переселить 46 человек 5 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 2012 г. Переехать эти люди должны в 21-квартирный дом на ул. 8 Марта. Но, несмотря на то, что дом введи в эксплуатацию год назад, он до сих пор не заселен. Из-за нарушений местные власти не приняли здание на баланс. Сейчас замечания частично устранены, но устранить оставшиеся можно только путем принятия квартир в муниципальную собственность.
Глава Карелии потребовал, чтобы до конца года люди получили положенные им квартиры. Документ о передаче жилого дома в собственность муниципалитета подписан в ходе совещания, а на этой неделе власти города поставят его на учет в Росреестр. Далее проведут тендер на управление домом.
Всего в республике в рамках программы переселения до 2004 г. квартиры должны получить 2450 человек.
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