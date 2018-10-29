В Карелии придумали новую игру - "Поход в Сампо"

Республика Карелия >> Общество >> 29.10.2018

Знаток эпоса Калевала И. Рынкевич рассказала об этапах разработки   новой настольной игры "Поход за Сампо" по проекту "История в играх".

Народный умелец вырезал 3 комплекта деревянных фигурок 7 см в высоту. После этого был разработан механизм игры. Сначала в игре могли участвовать два человека, затем пятеро, а по мере игры в ее условия вносились доработки - фигурки раскрасили, картонное поле заменили расшитым холстом.

Новая настольная игра уже стала предметом рассмотрения участниками Союза карельского народа.  

Игра "Поход за Сампо" уже обкатана, сюжет интересный. В целом, суть игры направлена на расширение умений видения и рационального использования ресурсов. Эта способность пригодиться в будущем много молодым людям, а немного фентезийная, но, в то же время, историческая тематика делает игру интересной для подростков и молодежи.

И. Рынкевич уверена, что игра станет известной и популярной далеко за пределами республики. Она станет отличным подарком, если жители Карелии поедут в гости в другие регионы, а для туристов – отличным национальным подарком.





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