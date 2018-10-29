В Карелии придумали новую игру - "Поход в Сампо"

Знаток эпоса Калевала И. Рынкевич рассказала об этапах разработки новой настольной игры "Поход за Сампо" по проекту "История в играх".



Народный умелец вырезал 3 комплекта деревянных фигурок 7 см в высоту. После этого был разработан механизм игры. Сначала в игре могли участвовать два человека, затем пятеро, а по мере игры в ее условия вносились доработки - фигурки раскрасили, картонное поле заменили расшитым холстом.



Новая настольная игра уже стала предметом рассмотрения участниками Союза карельского народа.



Игра "Поход за Сампо" уже обкатана, сюжет интересный. В целом, суть игры направлена на расширение умений видения и рационального использования ресурсов. Эта способность пригодиться в будущем много молодым людям, а немного фентезийная, но, в то же время, историческая тематика делает игру интересной для подростков и молодежи.



И. Рынкевич уверена, что игра станет известной и популярной далеко за пределами республики. Она станет отличным подарком, если жители Карелии поедут в гости в другие регионы, а для туристов – отличным национальным подарком.