Осужденные Коми живут на 2,3 тыс. руб. в месяц

Республика Коми >> Общество >> 30.10.2018

В Коми заключенные питаются на 2309 руб. 50 коп. в месяц. Это немного меньше пенсий, которые получают некоторые.

В местах заключения преступников кормят 3 раза в день с перерывами между приемом пищи 7 часов. На завтрак обычно предлагается молочная каша или крупяная с овощным гарниром, хлеб, чай с сахаром. Обед состоит из традиционных первого и второго блюд, напитка, т. е. суп, горячее мясо с гарниром и овощами, кисель/компот, хлеб. На ужин подают рыбные блюда с крупяным  или овощным гарниром, хлеб, сахар, чай. Несовершеннолетним полагается кусок масла.

В УФСИН РФ по Коми подчеркивают, что суточные нормы  рыбы, мяса, жиров, сахара ежедневно подаются в полном объеме, а внести разнообразие в рацион заключенных пробуют сосисками и мясными консервами. Стоимость продуктов питания на человека в день - 74 руб. 50 коп.

Напомним, что одна из жительниц Ижмы на своей шкуре решила узнать, можно ли пенсионеру прожить на 3,5 тыс. руб. Эксперимент она начала 12 октября, а отчет о ежедневных расходах ведет на личной страничке в соцсети. Судя по записям, прожить на такую мизерную сумму невозможно, и только за 3 дня пенсионерка потратила на не самые качественные и дешевые продукты больше 1 тыс. руб.





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