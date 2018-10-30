Этнокультурный форум "Мы-россияне" ко Дню народного единства стартовал в Коми

Мероприятия впервые пройдет не только в Сыктывкаре, Еве, Воркуте, но и в с. Яренск Архангельской области, где состоялась Межрегиональная историко-краеведческая конференция на тему межкультурных связей народов России на Европейском Севере.



На площадках этнофорума побывают общественники, ученые, сотрудники учреждений культуры, образования, краеведы, представители Ассамблеи народов России, власти, студенты, активисты молодежных объединений.



Участники обсудят вопросы реализации госполитики, опыт, перспективы работы Центров коми, национальных культур Коми, роль молодежи в профилактике межнациональной напряженности. В рамках проекта Ассамблеи народов России, который реализуется на грант Президента РФ, состоится семинар по организации деятельности ресурсных центров в сфере нацотношений.



На форуме пройдут презентации Княжпогостского центра нацкультур, Эжвинского центра коми культуры, Горцентра нацкультур и досуговой деятельности Воркуты.



2 ноября желающие могут принять участие в Международной просветительской акции - "Большом этнографическом диктанте".



Организаторы мероприятия: Правительство Коми, Ассамблея народов России, Федеральное агентство по делам национальностей.