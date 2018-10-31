Заммэра Вологды В. Цепа встретился с представителями ТОС в Заречье и Водниках

Вологодская область >> Общество >> 31.10.2018

На последнем заседании правительства Вологодской области был составлен график посещения маршрутов. С заммэра В. Цепой состоялось 2 встречи. На последней присутствовали председатели ТОС, активисты.

Первую встречу посвятили знакомству и обсуждений темы взаимодействия по изучению проблематики территории. Было решено, что будут проводиться постоянные встречи в Центре по работе с населением, будут выходы на территорию. Каждый ТОС подготовил маршрут по проблемным участкам, нуждающимся в особом внимании и возможности привлечения курирующих департаментов. Вопросы затрагивают санитарное состояние контейнерных площадок, несанкционированных свалок мусора, тротуаров, нуждающихся в благоустройстве. Уделяется внимание и нерегулируемым пешеходным переходам с недостаточным для безопасности освещением.

Проблем с составлением маршрута не возникло благодаря мониторингам территорий. Ближайший рейд В. Цепа начинается сегодня с ТОС Баранково. О результатах встречи с активом ТОС будет известно уже сегодня вечером.





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