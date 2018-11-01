Семеновскую набережную Мурманска приводят в порядок

Глава горадминистрации Мурманска А. Сысоев посетил Семеновскую набережную, где ведутся ремонтные работы в районе остановки "Улица Юрия Гагарина".



Здесь уже закончили модернизацию первой очереди. Второй этап включает обустройство территории до ул. Героев-североморцев от остановки "Улица Юрия Гагарина". После окончания трудоемкого процесса укладки сетей, подрядчик займется подготовкой к строительному сезону, который стартует весной.



Новым дизайнерским проектом предусмотрено появление кафе с функциональными зонами, наружной смотровой площадкой, велосипедные и пешеходные дорожки, садово-парковые скульптуры, туалеты. Все это входит в программу федерального проекта "Комфортная среда".



За строительным забором кипит активная работа. Здесь уже стоит подпорная стена, очерчивающая границу набережной с севера. Она облицована плиткой. Выкопаны траншеи для коммуникаций, и после того, как их проложат, снесут здание старого общественного туалета и кафе рядом с остановкой. Здесь появится искусственный рельеф и смотровая площадка на крыше, а стены нижнего этажа украсят изображения петроглифов, фигуры оленей.