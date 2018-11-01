Акция "День призывника" прошла в Нарьян-Маре

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 01.11.2018

70 юношей 18 - 27 лет, подлежащие призыву к военной службе, стали участниками ежегодной акции "День призывника". Она началась со сбора на территории военкомата Ненецкого АО, после чего у продолжилась в Ненецком краеведческом музее, где с напутственными словами выступили руководители региона, кадетский хор Отечество из школы №4 Нарьян-Мара.

Для ребят провели экскурсию по музею, а потом по войсковой части № 21514-В, где им показали, как живут солдаты, чем занимаются, что едят и мн. др.

Организатор акции - центр молодежной политики.

День призывника каждый год собирает молодых людей, чтобы напомнить, как важна служба для страны. Акция призвана воспитывать патриотизм среди молодежи, повышать престиж российской армии, поднимать боевой дух  призывников и доказывать, что служба в армии – это честь.

Напомним, что акция реализуется по госпрограмме НАО "Патриотическое воспитание населения НАО на 2017-2020 гг.".

Осенний призыв стартовал 1 ноября и продлится 2 месяца. Большинство ребят из округа отправятся служить на Северный флот и в сухопутные войска ЗВО.





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