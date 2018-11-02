47 организаций приняли участие в конкурсе "Лучший корпоративный трудовой отряд" в Вологде

Итог областного конкурса подвели в Вологде.



Конкурс проводится по инициативе О. Кувшинникова, губернатора региона. Именно он выдвинул идею развития корпоративного трудового движения в подростковой среде. Замглавы Вологодской области В. Тушинов выразил уверенность, что ребята, которые трудятся в отрядах, найдут место в жизни без проблем, так как уже показывают свою настроенность на результат. С каждым годом трудовое корпоративное движение развивается. За 4 года создано 200 трудовых отрядов из 4 ты. подростков. В эту программу включился и бизнес. Если для проведения конкурса не хватает бюджетных денег, приходиться переходить к социальному партнерству. Большую помощь оказывают меценаты, за что им отдельная благодарность.



Трудовые отряды – это жизнь многих поколений, поэтому их смысл понятен любому человеку. В. Тушинов вручил победителям дипломы, призы, денежные сертификаты. Всего в 7 номинациях отмечено 16 кооперативных отрядов, а "Лидерами трудового движения" стали Никольский район и Вологда.