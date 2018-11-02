Тарифы на тепловую энергию для части потребителей Архангельской области возвращены до уровня второго полугодия 2017 г.

Архангельская область >> Общество >> 02.11.2018

С января текущего года тарифы на теплоэнергию в Северодвинске, Архангельске, части Приморского района  снижены на 9%. Основанием для этого стало неполное освоение предприятием-поставщиком средств на реализацию инвестпрограммы, и исключение их при формировании тарифа.

В ТГК-2 с таким решением не согласились, и обратилась в ФАС (федеральную антимонопольную службу). ФАС подтвердила правомерность того, что неосвоенные средства сняты, но приняв во внимание доводы о том, что слишком большое снижение тарифов негативно скажется на надежности теплоснабжения, предписала предусмотреть поэтапное исключение денег неосвоения за 3 года.

На заседании коллегии принято решение пересмотреть тарифы на теплоэнергию, которую предоставляет населению ТГК-2. С 1 ноября тарифы будут на уровне действовавших во втором полугодии прошлого года.

В Архангельске, муниципальных образованиях Талажское, Лисестровское (д. Окулово) Приморского района тариф на теплоэнергию составит 1702,65 руб. за Гкал, а в Северодвинске — 1269,77 руб.





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