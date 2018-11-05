Сокращение штата автоинспекторов в Петрозаводске привело у росту ДТП

Самой проблемным городом по количеству нарушений ПДД в Карелии остается Петрозаводск. Когда на федеральных трассах ситуация улучшается, в столице Карелии возросло количество ДТП и людей, травмированных или погибших в авариях. Причем, этот показатель ухудшился резко. Об этом рассказал врио начальника УГИБДД МВД Карелии А. Демидов.



Основную роль в ухудшении ситуации на дорогах сыграли два фактора: прошедшее сокращение штата на 10% в январе и растущее количество автотранспорта. Ранее в Петрозаводске патрулировали дороги 9 - 11 экипажей, сейчас только 6-7. Транспортные потоки все время увеличиваются, и штата сотрудников не хватает, чтобы полноценно следить за ситуацией на дорогах. 100 тыс. машин сейчас насчитывается только в Петрозаводске, еще 50 тыс. поставляет Прионежский район.



Руководитель ведомства смог предложить только один выход из сложившейся ситуации: переход на электронные протоколы, современные методы работы ГИБДД, но даже при них недостающее количество сотрудников никто и ничто не компенсирует.