В столице Заполярья прошел благотворительный мастер-класс по вязанию

В Мурманске рассказывали показывали, как из старых вязанных шарфов и свитеров связать варежки, которые пойдут людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.



Мастер-класс прошел в рамках "Ночи искусств", а провели его в художественном музее.



Жительница города Н. Романенко взяла на себя проведение мастер-класса и собрала желающих помогать людям. Организация "Природа и молодежь" выделила материал, в которой предоставил вещи, идущие на переработку. С их помощью удалось связать 11 пар вязаных рукавичек, которые передадут в организацию "Добрый мир".



В мастер-классе приняли участие люди разного возраста, но пока их не так много, как хотелось бы. Людей нужно привлекать к благотворительным акциям, поэтому Наталья часто проводит подобные мероприятия, призывая помочь неравнодушных местных жителей. Например, на прошлом мастер-классе северяне изготавливали лежанки бездомным животным.



Посещение мастер-классов – это не только способ помочь нуждающимся, это возможность чему-то научить своих детей, привить им чувство ответственности и внушить, что благотворительная помощь – это норма общества.