В столице Заполярья прошел благотворительный мастер-класс по вязанию

Мурманская область >> Общество >> 06.11.2018

В Мурманске рассказывали показывали, как из старых вязанных шарфов и свитеров связать варежки, которые пойдут людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Мастер-класс прошел в рамках "Ночи искусств", а провели его в художественном музее.

Жительница города Н. Романенко взяла на себя проведение мастер-класса и собрала желающих помогать людям. Организация "Природа и молодежь" выделила материал, в которой предоставил вещи, идущие на переработку. С их помощью удалось связать 11 пар вязаных рукавичек, которые передадут в организацию "Добрый мир".

В мастер-классе приняли участие люди разного возраста, но пока их не так много, как хотелось бы. Людей нужно привлекать к благотворительным акциям, поэтому Наталья часто проводит подобные мероприятия, призывая помочь неравнодушных местных жителей. Например, на прошлом мастер-классе северяне изготавливали лежанки бездомным животным.

Посещение мастер-классов – это не только способ помочь нуждающимся, это возможность чему-то научить своих детей, привить им чувство ответственности и внушить, что благотворительная помощь – это норма общества.





Рекомендуем по теме:

В Нарьян-Маре впервые пройдет фестиваль "Неформал"

Командные соревнования по программированию в робототехнике Arctic Robotino прошли в Архангельске

Нарьян-марскую молодежь научили тайм-менеджменту

"Ночь искусств" прошла в Архангельске

Ковдор будет претендовать на статус ТОСЭР

Мастер-класс для детей прошел в технопарке "Квантум" Череповца


Энергетики Архангельска переходят на свое топливо

Полотна И. Босха и П. Брейгеля можно увидеть в Архангельске

"Школу волонтера" проведут в Северодвинске

С 2019 г. Карелия переходит на раздельный сбор мусора

Борьбу с борщевиком в Коми закрепят на законодательным уровнем

В Сыктывкаре пройдут крупные хоккейные турниры

Ученые предложили модернизировать энергетическую систему Амдермы
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета