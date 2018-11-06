В Северодвинске в 2019 г. откроют "Кванториум"

Заявка региона на создание технопарка уже прошла отбор на получение субсидии федерального бюджета.



Всего в конкурсе на создание детских технопарков принимали участие 33 города. Поморье - один из 26 претендентов, успешно прошедших отбор и получивших субсидию.



Глава города корабелов И. Скубенко, отметил, что "Кванториум" будет новой моделью обучения детей. Технопарк – новейшая площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, а образование, полученное здесь, будет направлено на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров, тестирование, внедрение, разработку инновационных идей и технологий.



Первый в регионе технопарк для детей будет возведен на базе ЦЮНТТ, которое является ведущим образовательным учреждением в научно-техническомо творчестве детей. Многие годы ЦЮНТТ сотрудничает с градообразующими предприятиями, САФУ по организации профориентационной работы, развитию инженерного мышления, детского технического творчества.



Здание "Кванториума" прошло строительную экспертизу, выполнена работа по инженерным изысканиям и идет подготовка к ремонту объекта.



Технопарк откроют в сентябре 2019 г. В нем смогут бесплатно обучаться 800 детей в год.