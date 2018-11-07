В Нарьян-Маре прошел семинар "Сценарии развития Арктических регионов России"

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 07.11.2018

Мероприятие состоялось в ДК "Арктика". Замгубернатора Ненецкого округа И. Болтенков отметил, что НАО становится более востребованной площадкой для диалога, касающегося Русской Арктики. В своей приветственной речи к участникам он отметил, что НАО всегда рад участвовать и принимать у себя такие мероприятия, так как всегда полезно услышать мнения ведущих экспертов по вопросам региона.

6 - 7 ноября представители профильных органов госвласти, ученые, лидеры коренных малочисленных народов Сибири, Дальнего Востока, Севера РФ, представители нефтегазовой отрасли обсуждают климатические изменения, экологическое развитие Заполярья России. Дискуссии также будут посвящены трансарктическому судоходству и развитию человеческого, социального капитала, изменению роли коренных народов и перспективам международного сотрудничества в регионе.

Экспертный семинар проводится Российским госгидрометеорологическим университетом совместно с Университетом Северной Айовы ArcticCenter (США), поэтому мероприятие носит международный статус.





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