Общественники Вологды могут разрабатывать инициативы по проекту "Народный бюджет ТОС"

Вологодская область >> Общество >> 07.11.2018

По поручению мэра Вологды С. Воропанова сроки сдачи проектов передвинули на 2 недели, поэтому общественники могут внести свои предложения до 30 ноября.

Вологжане предлагают много идей, поэтому власти решили дать им время на обсуждение проектов, что позволит активистам детально проработать все инициативы и определить финансовые затраты, сроки реализации. 1 декабря пройдет общественное голосование, где из 3 инициатив выберут самую актуальную, которая и будет реализована в 2019 г. 

Народный бюджет ТОС – проект, стартовавший 10 октября. Согласно ему, на реализацию гражданских инициатив  выделят 36 млн руб. Каждому 31 ТОС направят 500 тыс. - 2 млн руб. Объем зависит от количества проживающих на  территории ТОС граждан. Проект реализуется по инициативе губернатора Вологодской области О. Кувшинникова.

Средства можно направлять на ремонт дорог, освещение улиц,  обустройство детских площадок, решение вопросов безопасности, на организацию экомероприятий, ремонт тротуаров и обновление общественных пространств, не вошедших в проект Городская среда. Все одобренные идеи должны быть реализованы до 1 октября 2019 г.





Рекомендуем по теме:

В НАО обсудят условия предоставления губернаторского гранта инвесторам округа

Губернаторский грант для предпринимателей учредил глава Ненецкого округа

Спортплощадку у школы №18 открыли вчера в Череповце

"Народный бюджет" в Коми объединил 130 проектов

Систему инициативного бюджетирования введут в НАО

126 млн руб. выделит федеральный бюджет для реализации программ формирования комфортной городской среды в Коми


Энергетики Архангельска переходят на свое топливо

Полотна И. Босха и П. Брейгеля можно увидеть в Архангельске

"Школу волонтера" проведут в Северодвинске

С 2019 г. Карелия переходит на раздельный сбор мусора

Борьбу с борщевиком в Коми закрепят на законодательным уровнем

В Сыктывкаре пройдут крупные хоккейные турниры

Ученые предложили модернизировать энергетическую систему Амдермы
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета