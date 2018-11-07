Общественники Вологды могут разрабатывать инициативы по проекту "Народный бюджет ТОС"

По поручению мэра Вологды С. Воропанова сроки сдачи проектов передвинули на 2 недели, поэтому общественники могут внести свои предложения до 30 ноября.



Вологжане предлагают много идей, поэтому власти решили дать им время на обсуждение проектов, что позволит активистам детально проработать все инициативы и определить финансовые затраты, сроки реализации. 1 декабря пройдет общественное голосование, где из 3 инициатив выберут самую актуальную, которая и будет реализована в 2019 г.



Народный бюджет ТОС – проект, стартовавший 10 октября. Согласно ему, на реализацию гражданских инициатив выделят 36 млн руб. Каждому 31 ТОС направят 500 тыс. - 2 млн руб. Объем зависит от количества проживающих на территории ТОС граждан. Проект реализуется по инициативе губернатора Вологодской области О. Кувшинникова.



Средства можно направлять на ремонт дорог, освещение улиц, обустройство детских площадок, решение вопросов безопасности, на организацию экомероприятий, ремонт тротуаров и обновление общественных пространств, не вошедших в проект Городская среда. Все одобренные идеи должны быть реализованы до 1 октября 2019 г.