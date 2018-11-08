В Коми после реставрации открылся мост Сыктывкар-Эжва

В Коми прошло торжественное открытие моста через р. Човью. Подрядчик "Комистроймост" из Ухты сдал объект в срок.



Благодаря новой дороге, в Сыктывкаре удалось разгрузить движение, снизить количество заторов, освободить движение в Эжвинский микрорайон и в Сосногорск, Вуктыл, Ухту. При движении в Эжвинский район на мосту есть уширение на 2 полосы, которые переходят в одну после моста. Здесь скорость движения транспорта по мосту из Сыктывкара ограничена до 50 км/ч. Длина трассы - 103 м, цена контракта – 126 млн руб.



На открытее моста приехал мэр Сыктывкара В. Козлов, который отметил, что сдача объекта состоялась день в день и сложностей не возникало и во время проезда колонны "КамАЗ", которая впервые опробовала новый путь через Човью.



Далее в планах властей - расширить мост до 4 полос, так как данное направление все еще очень загружено, а второй этап реконструкции моста - это далеко не финал преобразования стратегически важного для региона объекта. Полностью проблему разгрузки направления две полосы не решили.