В Сыктывкаре установили памятник медикам-героям

Республика Коми >> Общество >> 08.11.2018

В Сыктывкаре открыли монумент военным медикам.

В сквере медколледжа имени И. Морозова  собрались школьники, студенты, медики, приехала зампредседателя Правительства Коми Н. Михальченкова. Она отметила необходимость увековечить память военных медиков ВОв, врачей, медсестер, санитаров, участвовавших в войнах. Открытый гранитный памятник - небольшая доля благодарности медикам за их труд.

Монумент выполнен в виде глыбы сибирского гранита весом в 6 тонн, высотой 2 м, на которой высечено изображение медсестры, выносящей раненого с поля сражения. На табличке надпись, в которой говорится о вечной благодарности подвигу военных медиков, которые вернулись с полей сражений или погибли, исполняя свою миссию. Память о них всегда останется в сердцах спасенных ими людей и их потомков. Рядом с памятником поставили скамейки, провели тропинки и освещение.

Студенты медицинского колледжа будут ухаживать за памятником и его территорией.

Инициатива создания памятника принадлежала ассоциации врачей и медработников. Одним из инициаторов стал главврач госпиталя ветеранов войн Б. Захаров, а собирали деньги все коллективы медицинских организаций Коми.





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