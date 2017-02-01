В НАО проведут онлайн вебинары на тему эксплуатации ГИС ЖКХ
Департамент ЖКХ, строительства и энергетики НАО совместно с поставщиками информации по внедрению ГИС ЖКХ ведет активную работу на территории округа. Она призвана сделать отрасль более понятной населению. Сейчас в округе собирают данные и размещают их в общей системе.
На 2 февраля департамент запланировал вебинар для поставщиков информации управляющих и ресурсоснабжающих организаций региона. Это онлайн-обучение, на котором будут освещать вопросы опытной эксплуатации. Его проводит Минсвязи и массовых коммуникаций страны и разработчики ГИС ЖКХ. Второй вебинар пройдет 10 февраля.
Подобные обучения будут проводиться и в дальнейшем, но уже для других поставщиков информации, органов госвласти и местного самоуправления.
В системе разместят информацию по всем домам, управляющим компаниям, ресурсоснабжающим организациям. Собственники смогут участвовать в управлении домами в удобной для них онлайн-форме, оплачивать квитанции, писать обращения или жалобы, а также контролировать их решение. Это должно положительно сказаться на качестве работы УК, заставить их конкурировать и повысить удовлетворенность потребителя.
Сегодня ГИС ЖКХ – единая федеральная информсистема, где есть данные о жилищном фонде, перечне и стоимости услуг по ремонту, управлению, содержанию общего имущества, размере платы за жилье и коммунальные услуги, задолженности, объектах инженерной и коммунальной инфраструктур. Система разработана с учетом использования всех участников рынка услуг ЖКХ.
Когда система войдет в полноценный режим эксплуатации люди получат доступ к любой информации о перерасчетах, задолженностях, начислениях, тарифах, нормативных актах, ставших основанием для начислений. Управляющие и ресурсоснабжающие организации смогут значительно упростить процедуру проведения собраний для собственников жилья в многоквартирных домах.
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