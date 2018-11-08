В Коми учредят знак отличия "За вклад в развитие добровольчества"

Соответствующий проект внес в Госсовет Коми С. Гапликов, глава республики. Законопроект создан для выражения общественного признания за службу обществу, развитие волонтерского движения.



Награда станет признанием заслуг активных, неравнодушных граждан, безвозмездно делящихся с окружающими своим добром и делают жизнь лучше.



В Коми работают 155 волонтерских объединений и 10133 добровольца. Участвуют в добровольческой деятельности постоянно 3153 школьника, около 500 студентов, 450 работающего населения и 125 граждан от 55 лет. В 2017 г. на базе Центра развития волонтерства в Коми Республиканском центре поддержки молодежных инициатив создали ресурсный волонтерский центр "Доброштаб Республики Коми". Функции центра поддержки добровольчества на уровне региона выполняет волонтерский центр СГУ им. П. Сорокина.



Также в Коми работает региональное отделение Всероссийского движения "Волонтеры Победы", а его местные отделения открыты во всех городах республики. В этом году открыто 2 волонтерских центра в Усть-Вымском и Корткеросском районах, создан совет волонтеров в Печоре, а до конца года запланировано создание волонтерских центров в 10 городах Коми.