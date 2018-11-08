В Коми учредят знак отличия "За вклад в развитие добровольчества"

Республика Коми >> Общество >> 08.11.2018

Соответствующий проект внес в Госсовет Коми С. Гапликов, глава республики. Законопроект  создан для выражения общественного признания за службу обществу, развитие волонтерского движения.

Награда станет признанием заслуг активных, неравнодушных граждан, безвозмездно делящихся с окружающими своим добром и делают жизнь лучше.

В Коми работают 155 волонтерских объединений и 10133 добровольца. Участвуют в добровольческой деятельности постоянно 3153 школьника, около 500 студентов, 450 работающего населения и 125 граждан от 55 лет. В 2017 г. на базе Центра развития волонтерства в Коми Республиканском центре поддержки молодежных инициатив создали ресурсный волонтерский центр "Доброштаб Республики Коми". Функции центра поддержки добровольчества на уровне региона выполняет волонтерский центр СГУ им. П. Сорокина.

Также в Коми работает региональное отделение Всероссийского движения "Волонтеры Победы", а его местные отделения открыты во всех городах республики. В  этом году открыто 2 волонтерских центра в Усть-Вымском и Корткеросском районах, создан совет волонтеров в Печоре, а до конца года запланировано создание волонтерских центров в 10 городах Коми.





Рекомендуем по теме:

Впервые образовательные заведения Коми приняли участие во всероссийском параде студенчества

12 изделий одобрены как изделия народных художественных промыслов Коми

В Коми отметили День Конституции Республики Коми

Добровольцы Коми участвуют в федеральном конкурсе соцпроектов

"Форум неравнодушных" прошел в Сыктывкаре

Волонтерский Центр "ДоброАрктике" открыли в НАО


С 2019 г. Карелия переходит на раздельный сбор мусора

Борьбу с борщевиком в Коми закрепят на законодательным уровнем

В Сыктывкаре пройдут крупные хоккейные турниры

Ученые предложили модернизировать энергетическую систему Амдермы

Инвестиции в ЖКЖ обсудили в НАО на семинаре стратегического партнера "Северо-Запад"

В НАО подводят итоги лечебно-профилактических работ в оленеводческих хозяйствах

В честь Всемирного дня зрения в Архангельске 5 дней будут бесплатно проверять глаза
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета